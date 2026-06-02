Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiện toàn nhân sự các ban công tác

Sáng 2-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM công bố các quyết định phân công kiêm nhiệm chức vụ trưởng các ban công tác thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Theo đó, đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, kiêm nhiệm Trưởng Ban Công tác phụ nữ; đồng chí Võ Khắc Thái, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, kiêm nhiệm Trưởng Ban Công tác công đoàn; đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM, kiêm nhiệm Trưởng Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi.

Đồng chí Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM, kiêm nhiệm Trưởng Ban Công tác nông dân; đồng chí Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh TPHCM, kiêm nhiệm Trưởng Ban Công tác cựu chiến binh.

Hội nghị cũng công bố các quyết định phân công kiêm nhiệm chức vụ phó trưởng các ban công tác.

Các đồng chí kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ gồm: Huỳnh Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Phương Trà, cùng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM.

Các đồng chí kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi gồm: Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Bùi Hữu Hồng Hải, Nguyễn Thị Hoài Linh, Ao Hồng Thanh Mỹ, Nguyễn Đức Trung, cùng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM.

Các đồng chí kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác nông dân gồm: Trần Thế Dương, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ngô Ngọc Tuyết, Nguyễn Biện Trường Vinh, cùng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM.

Các đồng chí kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác cựu chiến binh gồm: Đinh Văn Ruật, Lâm Ngọc Khanh, Cao Văn Phát, cùng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Của, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Các đồng chí kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác công đoàn gồm: Nguyễn Văn Hải, Đào Trần Đông, Mai Thanh Thảo, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, cùng là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chuyên trách thuộc 10 ban chuyên môn giúp việc; đồng thời chúc mừng các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban nhận quyết định kiêm nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn các đồng chí tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, nhất là các trưởng ban, phó trưởng ban và cán bộ được phân công nhiệm vụ, tiếp tục phát huy trách nhiệm để 5 tổ chức chính trị - xã hội thực sự là nòng cốt trong tập hợp nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

THU HOÀI