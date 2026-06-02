Tháo gỡ dự án tồn đọng thành công trình phục vụ người dân

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tin tưởng, với cách làm quyết liệt, đồng bộ, thành phố sẽ từng bước tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực đất đai, đầu tư, đưa các dự án “ngủ quên” trở thành nhà máy, khu đô thị, công trình hạ tầng hiện đại.

Ngày 2-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; tổng kết thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND và triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, thành phố luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng, động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Thành công của doanh nghiệp là niềm vui của lãnh đạo TPHCM, khó khăn của doanh nghiệp cũng là trăn trở của lãnh đạo thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Đến nay, TPHCM đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý, đạt tỷ lệ 100%; qua đó khơi thông tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và gần 17.000ha đất, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, từ thực tiễn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thành phố cũng như các địa phương khác, đặc biệt là 5 địa phương có nhiều dự án tồn đọng kéo dài, TPHCM đã cùng các địa phương chủ động kiến nghị Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội được xem là những nền tảng thể chế đặc biệt quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng. Đây cũng là “bệ phóng” giúp TPHCM tiếp tục khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án còn tồn đọng, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, rà soát, thống kê đầy đủ các công trình, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc. Đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đăng ký các dự án cần tháo gỡ để thành phố xem xét, bổ sung vào danh mục xử lý ngay trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cam kết bảo vệ cán bộ hành động vì sự phát triển của thành phố

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hiện hành để tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng theo nguyên tắc cốt lõi là tách bạch rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý.

Đồng chí nhấn mạnh, thành phố nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chủ trương tháo gỡ khó khăn để trục lợi, hợp thức hóa sai phạm hoặc gây thất thoát tài sản nhà nước; mọi trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Lãnh đạo TPHCM cam kết luôn bảo vệ những cán bộ có tâm huyết, bản lĩnh, hành động vì sự phát triển của thành phố, không vụ lợi cá nhân”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Khẳng định quyết tâm biến cam kết thành hành động cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp.

Đồng thời khơi thông dòng vốn, giải phóng các nguồn lực phát triển để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. “Đây là trách nhiệm và cũng là bổn phận của một chính quyền kiến tạo, phục vụ”, đồng chí nhấn mạnh.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các doanh nghiệp đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, tạo ra giá trị kinh tế thực chất, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và của thành phố.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án không chỉ nhằm giải quyết những tồn đọng của quá khứ mà còn là sứ mệnh kiến tạo tương lai, là trách nhiệm đối với nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ mai sau, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng, thành phố sẽ từng bước biến những dự án tồn đọng kéo dài thành các công trình phục vụ người dân; biến những dự án “ngủ quên” thành các nhà máy, khu đô thị và công trình hạ tầng hiện đại. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng sống của người dân và tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới.

VĂN MINH - THANH HIỀN