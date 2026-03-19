Hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới của Đại tướng Phan Văn Giang ở Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 19-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Sáng 19-3, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng của Trung Quốc.

Thượng tướng Đổng Quân đón Đại tướng Phan Văn Giang tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng của Trung Quốc. Ảnh: BQP

Mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu ý nghĩa tại nước bạn, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tham quan, nghe giới thiệu về Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: BQP

Đại đội Biên phòng Đông Hưng nằm tại thị trấn Đông Hưng, thành phố Đông Hưng, thành phố cấp địa khu Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách cửa khẩu Đông Hưng khoảng 5km. Đơn vị này được thành lập vào tháng 9-1969, chủ yếu phụ trách công tác quản lý và kiểm soát khoảng 30 km đường biên giới. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng trồng cây lưu niệm, xem giao lưu thể thao. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Hai Bộ trưởng xem giao lưu thể thao tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: BQP

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân, cùng đoàn đại biểu hai nước đã đến Công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây, hai Bộ trưởng cùng các đại biểu đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt - Trung.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉnh lại vòng hoa trước khi dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ cách mạng của hai nước Việt - Trung. Ảnh: BQP

Các đại biểu bày tỏ xúc động trước tấm bia đá tại Đài tưởng niệm khắc tên các liệt sĩ cách mạng nhân dân. Bên cạnh là dòng chữ sắc nét: “Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn của các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nguyện ra sức học tập và phát huy truyền thống dũng cảm của các liệt sĩ: Vững bước tiến theo ngọn cờ quang vinh của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung tại thành phố Đông Hưng được xây dựng nhằm tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân. Đây là một trong những cơ sở giáo dục lòng yêu nước đầu tiên của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

TRẦN BÌNH