Học sinh TPHCM nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Thông tin được Sở GD-ĐT đưa ra tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I năm học 2025-2026, ngày 9/12.

Học sinh lớp 11CA2, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trang trí hành lang lớp học đón xuân

"Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) rơi vào thứ năm, liệu các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm thứ sáu (ngày 2-1) hay không?". Với thắc mắc này, Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Hà Nguyên cho biết, sở đã giao quyền chủ động cho các nhà trường. Hiệu trưởng sẽ quyết định số ngày nghỉ Tết Dương lịch của học sinh.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các trường có thể sắp xếp cho học sinh nghỉ học từ thứ năm (ngày 1-1-2026) đến hết chủ nhật (ngày 4-1-2026), tổng cộng 4 ngày.

Việc học bù thứ sáu (ngày 2-1) có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc bù vào thứ bảy của tuần kế tiếp để đảm bảo chương trình.

Riêng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, TPHCM dự kiến cho học sinh nghỉ 14 ngày, bắt đầu từ 9-2-2026 đến hết 22-2-2026 (từ ngày 22 tháng Chạp đến hết Mùng 6 Tết).

THU TÂM