Học sinh Trường Quốc tế SIKS tham quan công nghệ xử lý chất thải tại Công ty VWS

Ngày 18-9, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã đón đoàn học sinh Trường Quốc tế SIKS đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý chất thải và công nghệ tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM).

Đoàn học sinh Trường Quốc tế SIKS đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý chất thải và công nghệ tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm thực tế trực quan, sinh động, giúp thế hệ trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Xe điện đưa đoàn đi tham quan các các nhà máy trong Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Trong khuôn khổ chương trình ngoại khóa, các học sinh cùng thầy cô Trường Quốc tế SIKS đã đến tham quan quy trình xử lý rác hiện đại bậc nhất của TPHCM.

Hiện mỗi ngày, nơi đây đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.300 – 4.700 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố.

Đoàn đến tham quan nhà máy xử lý nước rỉ rác

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS cho biết, bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ.

Công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày. Ngoài quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều lớp nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm, VWS còn triển khai tái chế rác, xử lý nước rỉ rác, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.

Đoàn tham quan khu vực vận hành thu khí gas từ bãi chôn lấp để đốt phát điện

Trong buổi tham quan, học sinh được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost…

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS chia sẻ quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều lớp nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm

Với quy trình xử lý nước rỉ rác, các em đều ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen, sau khi xử lý trở nên trong vắt như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường… Đặc biệt, các em còn được tham quan khu sinh thái xanh như vườn cây xanh, công viên và vườn thú trong khuôn viên VWS.

Tại đây, rất nhiều loại cây được trồng và tưới tiêu từ nguồn đất, nước đã xử lý, còn khu vườn thú trải dài quanh khu liên hợp quy tụ nhiều động vật đáng yêu như hươu, nai, chim công… tạo nên không gian xanh mát, gần gũi và thân thiện. “Chúng em không ngờ một nơi xử lý rác lại có cả vườn cây xanh và vườn thú đẹp như vậy. Điều này khiến em hiểu hơn về việc cần thiết phải tái tạo và tận dụng tài nguyên rác để bảo vệ môi trường” – em Nguyên (học sinh lớp 5) hào hứng nói.

Các em tham quan vườn thú trong Công ty VWS

Với buổi học ngoại khóa đầy thú vị, các em học sinh đều cho biết, trước đây đều nghĩ rác chỉ cần gom lại là xong, nhưng qua buổi tham quan bãi rác Đa Phước mới thấy, xử lý rác đòi hỏi nhiều công đoạn và công nghệ hiện đại. Các em khẳng định, sẽ cố gắng phân loại rác tại nguồn để giảm bớt gánh nặng cho môi trường. Chuyến đi không chỉ giúp các em có kiến thức bổ ích, mà còn truyền cảm hứng để thay đổi hành vi hằng ngày.

Các em học sinh để lại cảm nhận sau chuyến tham quan tại Công ty VWS

Ông Kevin Moore khẳng định, doanh nghiệp luôn coi trọng công tác giáo dục cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Công ty VWS luôn rộng cửa đón các đoàn tham quan, các em học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế có nhu cầu tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác. “Chúng tôi hy vọng chuyến tham quan sẽ gieo vào các em hạt giống ý thức về bảo vệ môi trường, để sau này các em trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội” – ông Kevin Moore nói.

Với vai trò là đơn vị xử lý rác lớn nhất TPHCM, VWS không chỉ góp phần giữ gìn môi trường đô thị trong lành, mà còn tích cực đồng hành cùng xã hội trong các hoạt động giáo dục ý thức sống xanh, bảo vệ môi trường, hướng đến một thành phố văn minh, bền vững.

QUANG KHOA