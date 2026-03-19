Hội thảo quốc gia bàn giải pháp thúc đẩy công nghệ số

Ngày 18-3, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Trường Đại học Công Thương TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về ứng dụng công nghệ số trong phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo thu hút gần 100 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nhà quản lý đến từ nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trên cả nước, nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục và kinh tế - xã hội.

Trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây đang tác động sâu sắc đến phương thức nghiên cứu, quản lý và đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ số được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Hội thảo năm nay tuyển chọn 82 bài báo khoa học từ 20 cơ sở đào tạo, nghiên cứu để công bố trong kỷ yếu. Tại phiên toàn thể, các đại biểu đã nghe các tham luận chuyên sâu về cạnh tranh chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, cùng các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày tham luận “Cạnh tranh chuỗi giá trị toàn cầu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn”

Hội thảo được tổ chức thành 5 tiểu ban chuyên môn, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, an ninh mạng, công nghệ xanh và kinh tế số. Nhiều nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong y tế, giáo dục, quản lý và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

VĂN SƠN