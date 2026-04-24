Seaholdings: Thiết lập kỷ nguyên giá trị thực - tầm vóc nhà kiến tạo tận tâm

Từ di sản thấu cảm đến bản lĩnh kiến tạo

Hành trình 17 năm của Seaholdings được định danh bằng sự thấu cảm. Khởi đầu từ SeaReal (2008), chúng tôi dành một thập niên trực tiếp lắng nghe những trăn trở về chốn an cư. Khi chuyển mình thành nhà phát triển dự án vào năm 2017, Seaholdings không xây dựng dựa trên phỏng đoán mà kiến tạo dựa trên dữ liệu thực. Mỗi sản phẩm là một lời giải chuẩn xác cho nhu cầu nhà ở tại các tọa độ chiến lược.

Thanh khoản - thước đo tuyệt đối của niềm tin

Giữa những giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt nhất, Seaholdings định nghĩa thành công bằng những cộng đồng cư dân hiện hữu và những con số biết nói về sự tín nhiệm:

Fresca Riverside: Tỷ lệ lấp đầy đạt mức 99%.

Lago Centro & The Pearl Riverside: Tỷ lệ hấp thụ từ 80% - 85%, minh chứng cho sức hút của những giá trị bền vững.

Destino Centro: điểm chạm tinh hoa nơi cửa ngõ Tây Sài Gòn

Tiếp nối hành trình đó, Destino Centro xuất hiện như một “viên kim cương” được mài giũa công phu, là tâm điểm trong chiến lược khai phóng tiềm năng khu Tây của Seaholdings.

1. Vị thế độc tôn - giao lộ thịnh vượng

Tọa lạc tại “trái tim” xã Bến Lức, ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, Destino Centro là điểm hội tụ của những dòng chảy giao thương. Dự án xóa bỏ mọi khoảng cách: chỉ 5 phút để chạm tới Bình Chánh và nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống trung tâm TPHCM. Đặc biệt, với sự cộng hưởng từ “siêu hạ tầng” Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc trọng điểm, Destino Centro không chỉ là nơi ở, mà là tài sản gia tăng giá trị truyền đời.

2. Thiết kế vị nhân sinh - chuẩn mực tinh tế

Chúng tôi tập trung vào sự tinh tế với dải diện tích “vàng” từ 36m2 đến 70m2. Mỗi căn hộ tại Destino Centro là một tác phẩm tối ưu hóa không gian, được “đo ni đóng giày” cho trí thức trẻ và giới chuyên gia. Tại đây, cư dân được tận hưởng hệ sinh thái chuẩn resort với hồ bơi, công viên nội khu và không gian giáo dục hiện đại. Một chuẩn sống cao cấp nhưng vẫn nằm trong tầm tay của những người trẻ khao khát khẳng định vị thế.

3. Xóa nhòa giới hạn - vươn tầm di sản

Với 5 tháp căn hộ vươn cao 20 tầng, Destino Centro là lời khẳng định cho tầm nhìn không giới hạn. Dự án không chỉ là cột mốc kiến trúc, mà là đòn bẩy đưa Seaholdings xác lập vị thế trong nhóm những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi không chỉ xây nhà; chúng tôi đang dệt nên những tổ ấm hạnh phúc, nơi cư dân tự hào về một lựa chọn thông thái, bền vững cùng thời gian.

TUẤN TRƯỜNG