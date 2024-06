Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thí sinh Hà Nội tìm thông tin mình khi đến làm thủ tục dự thi chiều 26-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 46.978 thí sinh tự do. Các thí sinh dự thi tại 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023), tổng số phòng thi là 45.149.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và nhận thẻ dự thi; đính chính thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, lịch thi. Theo ghi nhận chung, cán bộ ở các điểm đều đặc biệt dặn dò thí sinh những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi…, đặc biệt là điện thoại di động.

Chiều 26-6, thời tiết Hà Nội vẫn hơi nóng, tuy nhiên, các em thí sinh đến rất sớm để biết điểm thi, phòng thi.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi

Để bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi, Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng tại 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Cảnh sát giao thông và các lực lượng ứng trực trên các chốt giao thông và tại các cổng trường hướng dẫn phân luồng, sẵn sàng hỗ trợ người nhà thí sinh đưa con em tới làm thủ tục thi.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp sức thành công cho kỳ thi, Công an TP Hà Nội cũng đã khuyến cáo các bậc phụ huynh trong quá trình đưa, đón con em đi dự thi chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông; khi đến các địa điểm thi tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ phương tiện gây ùn tắc giao thông, đặc biệt, không giao phương tiện cho con sử dụng để tham gia giao thông khi không đủ điều kiện điều khiển.

Thí sinh đến sớm xem thông tin phòng thi tại Trường THPT Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) và điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).

Đặc biệt lưu ý khâu bảo quản đề thi và bài thi, bà Vũ Thu Hà đề nghị ban chỉ đạo thi các đơn vị, lãnh đạo các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ điều kiện bảo đảm an ninh an toàn tại phòng bảo quản đề thi, bài thi và phân công lực lượng bảo vệ đúng quy định. Từng điểm thi cần lường trước các tình huống bất thường có thể xảy ra (như mưa lớn, có thí sinh bị ốm, mất điện...) để chủ động phương án ứng phó với tinh thần bảo đảm đúng quy chế, thuận lợi nhất cho thí sinh.

PHAN THẢO