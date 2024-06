Hơn 2.100 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực III

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1, khu vực III (gọi tắt là Hội khỏe Phù Đổng khu vực III) do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 9-6 đến ngày 20-6 tại TP Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi Thành. Ngày hội với sự tham gia của 2.135 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin về ngày hội. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực III sẽ tranh tài ở 11 môn thi, gồm: kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, điền kinh, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu và thể dục Aerobic.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, với trách nhiệm của địa phương được Bộ GD-ĐT ủy nhiệm đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III, tỉnh Quảng Nam đã tập trung nguồn lực và hoàn tất công tác chuẩn bị để Hội khỏe Phù Đổng khu vực III đảm bảo các điều kiện, diễn ra thuận lợi, thành công. Đây cũng dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Quảng Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng khu vực III diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 12-6, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 20-6, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam.

NGUYỄN CƯỜNG