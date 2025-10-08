Hơn 2.300 hộ dân sẽ nhận hàng cứu trợ của Samaritan’s Purse

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động đợt ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. bộ cũng có 2 quyết định tiếp nhận các mặt hàng, sản phẩm cứu trợ cho người dân vùng lũ bão từ một tổ chức viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ.

Mênh mông nước lũ ở tỉnh Lạng Sơn, thiệt hại sơ bộ 150 tỷ đồng. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Chiều 8-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ ủng hộ ít nhất 1 ngày lương, nhằm giúp người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam được giao làm đầu mối tiếp nhận và chuyển toàn bộ nguồn hỗ trợ đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phân bổ cho các địa phương.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Việt Nam liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó bão số 9 Ragansa, bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Tính đến ngày 8-10 có hơn 80 người chết và mất tích, gần 196.000 ngôi nhà hư hỏng, 87.000ha lúa và hoa màu bị ngập, nhiều công trình giao thông và hạ tầng công cộng bị phá hủy với thiệt hại ước tính hàng chục ngàn tỷ đồng.

Bộ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ trong ngành ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bằng hành động thiết thực. Ngay sau lễ phát động, gần 1 tỷ đồng đã được quyên góp để hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về xã Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh)

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ban hành các quyết định tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ Tổ chức Samaritan’s Purse dành cho 3 tỉnh bị thiệt hại bởi bão gồm: Hà Tĩnh, Tuyên Quang và Lạng Sơn.

Các khoản viện trợ được thực hiện nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 và mưa lũ gây ra đầu tháng 10-2025.

Theo quyết định, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận gói hàng viện trợ gồm đồ dùng gia đình, vật dụng nhà bếp, sản phẩm vệ sinh cá nhân và thực phẩm thiết yếu cho 1.500 hộ dân.

Tỉnh Tuyên Quang được phân bổ số lượng tương tự cho 800 hộ.

Riêng tỉnh Lạng Sơn được hỗ trợ 4.000 thùng mì tôm, 4.000 thùng nước Lavie và 4.000 hộp xúc xích để cứu trợ khẩn cấp người dân tại 2 xã Hữu Lũng và Thất Khê.

Toàn bộ hàng viện trợ đều là hàng hóa mới 100% được mua trong nước.

UBND các tỉnh nêu trên sẽ tiếp nhận, vận chuyển và phân phối hàng cứu trợ đến đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30-12-2025.

Samaritan’s Purse là tổ chức phi chính phủ nhân đạo quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động hơn 50 năm trong lĩnh vực cứu trợ khẩn cấp, phát triển cộng đồng và hỗ trợ nhân đạo tại hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, tổ chức này đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, cung cấp nước sạch, hỗ trợ sinh kế và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai trong nhiều năm qua.

PHÚC VĂN