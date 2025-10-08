Nhịp cầu nhân ái

Tuổi trẻ TPHCM trao hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng tới người dân Hà Tĩnh, Nghệ An

Trong 2 ngày (7 và 8-10), đoàn công tác của Thành đoàn TPHCM đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. 

z7093568249821_7bbdfbac3153fc7ccad2597eb4fbb7d5.jpg
Lãnh đạo Thành đoàn TPHCM và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ các hộ dân ở tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại sau bão số 10

Theo đó, đoàn trao hỗ trợ 1.100 phần quà cho các hộ dân, mỗi hộ 2 triệu đồng; trao 105 phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 8 triệu đồng; trao hỗ trợ 100 cán bộ đoàn khó khăn, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; trao 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân có phương tiện sản xuất.

Tổng nguồn lực trao hỗ trợ trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Hà Tĩnh và Nghệ An là hai tỉnh gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, trong đó, Hà Tĩnh ước tính thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng và Nghệ An hơn 2.100 tỷ đồng.

Bão và lũ lụt dồn dập đã khiến hàng ngàn nhà dân ở tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng; nhiều cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, trường học cùng nhiều diện tích hoa màu, cây trồng các loại... bị hư hỏng.

z7094548369010_e16bda9f54c400e5cbb4131570852329.jpg
Lãnh đạo Thành đoàn TPHCM trao quà hỗ trợ các hộ dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An
a3.jpg

Những món quà ý nghĩa mà đoàn công tác của Thành đoàn TPHCM trao đến tận tay người dân hai tỉnh chứa đựng tình cảm của cộng đồng, tuổi trẻ từ TPHCM với mong muốn tiếp thêm động lực, chia sẻ, động viên để bà con vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

>> Một số hình ảnh đoàn công tác của Thành đoàn TPHCM và các đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An trao quà hỗ trợ các hộ dân:

z7093568399889_059ec730ce3df28f3c5f84826b15e5ea.jpg
z7093568356137_8ae98ec2a0e5ba52adbb756d81078b70.jpg
z7093568379369_8dd5d4d04c22dc818bd4253a437338b1.jpg
z7091652119704_7ca393f925983333cf054ac7203cc19d.jpg
z7091652009864_566d2fa90b5f6ca5d93c1bdf7a20ba00.jpg
z7091652034453_0a9669db45dec3bea48b4b2f85340261.jpg
z7091652058711_a1e470e911d39ff79375881a9808321e.jpg
z7091652081962_a90165d96d2111f913803dd05247396e.jpg
z7091652046148_a72f9f06a368f754f6fed7b30fff2427.jpg
z7091652094448_774d199c3390f567dffaf8a4f285fc25.jpg
z7094221627827_4be4639ae12171a8d177ef2986515616.jpg
z7094221595351_562f6f8fd67fb3c9359ca33218f19f15.jpg
z7093568292665_5b1a0257abffd6a34186d00a0bf44024.jpg
jjj.jpg
ccccc.jpg
aa.jpg
hk.jpg
lo.jpg
lpa.jpg
hlll.jpg
DƯƠNG QUANG

