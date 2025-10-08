Tuổi trẻ TPHCM trao hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng tới người dân Hà Tĩnh, Nghệ An

Trong 2 ngày (7 và 8-10), đoàn công tác của Thành đoàn TPHCM đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Lãnh đạo Thành đoàn TPHCM và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ các hộ dân ở tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại sau bão số 10

Theo đó, đoàn trao hỗ trợ 1.100 phần quà cho các hộ dân, mỗi hộ 2 triệu đồng; trao 105 phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 8 triệu đồng; trao hỗ trợ 100 cán bộ đoàn khó khăn, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; trao 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân có phương tiện sản xuất.

Tổng nguồn lực trao hỗ trợ trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Hà Tĩnh và Nghệ An là hai tỉnh gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, trong đó, Hà Tĩnh ước tính thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng và Nghệ An hơn 2.100 tỷ đồng.

Bão và lũ lụt dồn dập đã khiến hàng ngàn nhà dân ở tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng; nhiều cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, trường học cùng nhiều diện tích hoa màu, cây trồng các loại... bị hư hỏng.

Lãnh đạo Thành đoàn TPHCM trao quà hỗ trợ các hộ dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Những món quà ý nghĩa mà đoàn công tác của Thành đoàn TPHCM trao đến tận tay người dân hai tỉnh chứa đựng tình cảm của cộng đồng, tuổi trẻ từ TPHCM với mong muốn tiếp thêm động lực, chia sẻ, động viên để bà con vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

>> Một số hình ảnh đoàn công tác của Thành đoàn TPHCM và các đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An trao quà hỗ trợ các hộ dân:

DƯƠNG QUANG