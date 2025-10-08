Xã hội

Hỗ trợ 140 tỷ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

SGGPO

Ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều phường ở Thái Nguyên
Cụ thể, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 2-10 Thủ tướng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

PHAN THẢO

Từ khóa

Cao Bằng Bão số 10 Lạng Sơn Thái Nguyên Cứu trợ Đê điều Bắc Ninh hỗ trợ nhân dân thiên tai mưa lũ

