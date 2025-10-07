Nhịp cầu nhân ái

Phân ban Ni giới TPHCM trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị bão số 10

Ngày 7-10, tại Việt Nam Quốc tự (TPHCM), Phân ban Ni giới TPHCM họp triển khai hoạt động Phật sự và vận động kinh phí tổ chức đoàn thăm, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng do bão số 10.

Tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới TPHCM chia sẻ với chư Ni, có thể đóng góp tùy duyên, tùy điều kiện để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

ni truong1.jpg
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn chủ trì buổi họp. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TPHCM đã thông tin, triển khai một số hoạt động Phật sự đến chư Ni và trao đổi kế hoạch tổ chức đoàn đến thăm đồng bào ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Tại buổi họp, chư Ni đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng hỗ trợ bà con chịu thiệt hại nặng nề sau ảnh hưởng của cơn bão số 10. Phân ban Ni giới TPHCM tiếp tục tiếp nhận sự đóng góp của chư Ni, các tự viện để tổ chức các đoàn đến thăm, hỗ trợ bà con vùng bão lũ trong thời gian tới.

ni truong.jpg
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Dự kiến, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố, Phân ban Ni giới TPHCM sẽ đến thăm và trao quà hỗ trợ bà con khắc phục những thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TPHCM làm trưởng đoàn.

