Ông Thắng Eric trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ngày 7-10, ông Thắng Eric, nhà sáng lập thương hiệu G'Ace International (chuyên chế tác các phiên bản riêng cho iPhone và thiết bị công nghệ cao cấp), đã đến Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi).

Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp nhận bảng trao 50 triệu đồng chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 từ Nhà chế tác Thắng Eric. Ảnh: VIỆT NGA

Tại buổi trao ủng hộ, nhà sáng lập thương hiệu G'Ace International - Thắng Eric chia sẻ: Là một nghệ nhân, doanh nhân, tôi luôn mong muốn được cống hiến cho xã hội, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện. 50 triệu đồng đóng góp lần này là phần quà nhỏ bản thân ông muốn đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão số 10 (Bualoi).

Sắp tới, ông sẽ dành một phần lợi nhuận trích từ doanh thu dòng sản phẩm cao cấp mới mang tên Di sản Việt Nam sắp ra mắt để ủng hộ, đồng hành với một số đơn vị báo chí thực hiện các chương trình xã hội từ thiện, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận bảng trao 50 triệu đồng từ Nhà chế tác Thắng Eric. Ảnh: VIỆT NGA

Tiếp nhận số tiền ủng hộ trên, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương, cảm ơn những chia sẻ chân tình của nghệ nhân Thắng Eric, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng trao số tiền trên đến các em học sinh ở vùng bị thiệt hại do bão, lũ.

Bà Bùi Thị Hồng Sương hy vọng nghệ nhân Thắng Eric và thương hiệu G'Ace International sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trong các hoạt động xã hội từ thiện, đặc biệt là chương trình “Thắp sáng Niềm tin - Vượt khó đến trường”.

VIỆT NGA