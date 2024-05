Hơn 500 người bị lừa đi xuất khẩu lao động, du lịch

Ngày 21-5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hằng Nga (sinh năm 1984, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.