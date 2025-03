Hơn hai thập kỷ FPT đồng hành cùng Đà Nẵng đột phá công nghệ

Nhân viên FPT giới thiệu công nghệ ứng dụng AI tại sự kiện

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng.

Tại triển lãm lần này, FPT tự hào giới thiệu các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tiên tiến đã và đang được ứng dụng tại Đà Nẵng. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của FPT trong việc kiến tạo một TP Đà Nẵng thông minh, hiện đại và bền vững.

Người dân Đà Nẵng có thể an tâm với FPT Camera – giải pháp an ninh tiên tiến bảo vệ hàng ngàn hộ gia đình, tận hưởng cuộc sống tiện nghi với FPT Smart Home, nơi các thiết bị IoT giúp tối ưu hóa mọi hoạt động sinh hoạt, nâng tầm giải trí số với FPT Play - kho nội dung phong phú và chất lượng cao. Đặc biệt, FPT còn ứng dụng AI để giám sát nội dung truyền hình, đảm bảo không gian số an toàn và lành mạnh cho mọi người.

Không dừng lại ở đó, FPT đã góp phần đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ tại Đà Nẵng. FPT.IDCheck – giải pháp được ứng dụng để xác thực CCCD gắn chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100%, giúp loại bỏ hoàn toàn hành vi giả mạo, nâng cao an ninh và trải nghiệm số.

Bước vào kỷ nguyên AI, FPT không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành. Sản phẩm IvyChat – trợ lý AI thông minh của FPT, đang giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

FPT cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với các lĩnh vực trọng tâm sẽ bao gồm AI, điện toán đám mây, đô thị thông minh, chính quyền số… giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

BÌNH LÂM