Honduras dùng muỗi chống sốt xuất huyết

Trong 6 tháng tới, gần 9 triệu con muỗi được lai tạo đặc biệt (ảnh) sẽ được thả ở Tegucigalpa, Honduras. Loài muỗi được các nhà khoa học nhân giống này mang vi khuẩn Wolbachia, khi sinh sản, chúng truyền vi khuẩn Wolbachia sang muỗi con, làm mất khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết.

Với hơn một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, Tổ chức Y tế thế giới đang hết sức chú ý đến tình trạng muỗi phát tán ở Honduras và các nơi khác, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy chiến lược này trên toàn cầu. Honduras có 10.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết mỗi năm.

Những thập niên gần đây, các nhà khoa học đã có những bước tiến lớn trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh do muỗi truyền, bao gồm cả bệnh sốt rét, nhưng bệnh sốt xuất huyết là ngoại lệ. Ước tính, có khoảng 400 triệu người ở khoảng 130 quốc gia bị sốt xuất huyết mỗi năm. May mắn là lệ tử vong do sốt xuất huyết thấp, ước tính khoảng 0,01%.