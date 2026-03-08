Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa phối hợp Công đoàn phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2026) và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Công đoàn phường Bàn Cờ họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Võ Thùy Mỵ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Cờ; nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Cờ, cùng đại diện ban chấp hành các công đoàn cơ sở và đông đảo nữ cán bộ, đoàn viên trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội.

Chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ, trình diễn áo dài và hoạt động giao lưu sôi nổi.

>> Một số hình ảnh tại buổi họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, ban tổ chức cũng triển khai sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, với các nội dung về đo loãng xương bằng phương pháp Dexa và chăm sóc da, điều trị nám - tàn nhang, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe phụ nữ.

DŨNG PHƯƠNG - HỒNG DƯƠNG