Cháy lớn tại kho nệm ở Đồng Nai

Đến hơn 9 giờ sáng 8-3, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang dồn lực dập tắt đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng chứa nệm mút thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cháy lớn tại kho chứa nệm ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên tại khu vực chứa nệm mút của nhà kho. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ ít phút sau, đám cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000m².

Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng trăm mét. Người dân sống quanh khu vực cũng nghe một số tiếng nổ. Do hôm nay là ngày cuối tuần nên nhà kho không có người làm việc.

Bước đầu xác định, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do sức nóng lớn, toàn bộ hệ thống nhà kho đã sụp đổ, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.

Hiện nguyên nhân và tổng thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

PHÚ NGÂN