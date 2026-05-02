Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều cơ hội hợp tác chiến lược mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được các doanh nghiệp kỳ vọng là cú hích quan trọng cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc. Từ nền tảng thương mại - đầu tư bền vững, quan hệ hai nước đang hướng tới hợp tác trong những lĩnh vực mới với nhiều cơ hội rộng mở.

Chiều tối 1-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Kinh tế tiếp tục là trụ cột vững chắc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch thương mại giữa hai nước luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỷ USD vào năm 2025, tăng 11% so với năm 2024 và tăng gấp đôi so với năm 2014.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến nay, Nhật Bản có hơn 5.700 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt gần 79 tỷ USD, đứng thứ 3 trên tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Về viện trợ phát triển chính thức ODA, Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2025 là khoảng 2.550 tỷ yên, tương đương hơn 23 tỷ USD, chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ.

Đặc biệt, về hợp tác lao động, Việt Nam là quốc gia phái cử nhiều nhất trong tổng số 15 quốc gia tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản với khoảng 310.000 người.

Hướng tới lĩnh vực chiến lược mới

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc cụ thể hóa và nâng tầm triển khai hiệu quả các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phía Nhật Bản sẽ tiếp tục khuyến khích và Việt Nam chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh và trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương cũng sẽ là những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Nhà máy Canon Quế Võ (Bắc Ninh) (ẢNH: CTV)

Tin tưởng vào sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường hơn nữa các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các trụ cột quan hệ, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Để tạo thuận lợi cho công dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản, từ năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia trong đó có Nhật Bản với thời hạn lưu trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nhật Bản cũng đã thực hiện việc nới lỏng quy chế cấp thị thực cho công dân Việt Nam; đơn giản hóa thủ tục xin visa ngắn hạn dành cho các đối tượng cán bộ, công chức cơ quan nhà nước, nhân viên doanh nghiệp tư nhân… cấp visa điện tử cho khách du lịch Việt Nam đi theo đoàn của các công ty du lịch được chỉ định.

Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định: Chuyến thăm nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá những thành quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời xác nhận những nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, điểm nhấn của chuyến thăm là Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Đây là lần đầu tiên, một Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về chính sách tại Việt Nam kể từ năm 2020.

Việc chọn Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội để phát biểu mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự công nhận của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN, vị trí quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện.

MINH DUY - TTXVN