Việt Nam - Nhật Bản triển khai nhanh các dự án hợp tác trọng điểm

Chiều 21-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc đối thoại thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản nói chung cũng như đối với thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai nước, góp phần vào tăng trưởng từ 10% của Việt Nam và tăng trưởng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng đã trao đổi một số nội dung về tình hình Việt Nam; kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; cũng như về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng cũng nêu một số định hướng quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới, trong đó đề nghị phía Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên.

THANH HOA