Phường Vũng Tàu: Triển lãm 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật

Sáng ngày 12-2 (25 tháng Chạp), tại Đường sách Vũng Tàu (Công viên Bãi Trước, phường Vũng Tàu, TPHCM) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu” .

Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu", phường Vũng tàu phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức giới thiệu 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 50 tay máy thuộc Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: QUANG VŨ

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, làm phong phú các sự kiện văn hóa, giải trí tại phường Vũng Tàu để phục vụ người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh của TPHCM nói chung và phường Vũng Tàu nói riêng.

Theo Đại tá - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, cho biết triển lãm giới thiệu các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng, đa sắc màu, thể hiện nhịp sống năng động, phát triển của TPHCM.

Đại tá - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TPHCM (bên phải) trao tặng ảnh cho các đơn vị biên phòng. Ảnh: QUANG VŨ

Tại lễ khai mạc, các nghệ sĩ nhiếp ảnh trao tặng nhiều bức ảnh đẹp, ý nghĩa cho các đơn vị: đồn Biên phòng Bến Đá, đồn Biên phòng Long Sơn, đồn Biên phòng Bình Châu… và phường Vũng Tàu.

Người dân và du khách tham quan triển lãm trong ngày khau mạc

Trong khuôn khổ của triển lãm còn có hoạt động đấu giá ảnh. Toàn bộ số tiền thu được sẽ trao lại cho phường Vũng Tàu để chăm lo Tết cho người dân.

Triển lãm ảnh kéo dài ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ.

