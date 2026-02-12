Phường Vũng Tàu: Triển lãm 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật

Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu", phường Vũng tàu phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức giới thiệu 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 50 tay máy thuộc Hội Nhiếp ảnh TPHCM.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, làm phong phú các sự kiện văn hóa, giải trí tại phường Vũng Tàu để phục vụ người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh của TPHCM nói chung và phường Vũng Tàu nói riêng.
Theo Đại tá - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, cho biết triển lãm giới thiệu các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng, đa sắc màu, thể hiện nhịp sống năng động, phát triển của TPHCM.
Tại lễ khai mạc, các nghệ sĩ nhiếp ảnh trao tặng nhiều bức ảnh đẹp, ý nghĩa cho các đơn vị: đồn Biên phòng Bến Đá, đồn Biên phòng Long Sơn, đồn Biên phòng Bình Châu… và phường Vũng Tàu.
Trong khuôn khổ của triển lãm còn có hoạt động đấu giá ảnh. Toàn bộ số tiền thu được sẽ trao lại cho phường Vũng Tàu để chăm lo Tết cho người dân.
Triển lãm ảnh kéo dài ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ.