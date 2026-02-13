Công viên hoa Saigon Marina IFC: Hành trình vươn ra biển lớn

Xuân Bính Ngọ 2026, bên dòng sông Sài Gòn, công viên hoa Saigon Marina IFC hiện diện như một không gian mang tính biểu tượng. Ở đó, tết được cảm nhận qua sắc hoa, ánh sáng và nhịp sống đô thị – nơi ký ức Ba Son lịch sử và diện mạo hiện đại của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cùng hòa nhịp. Một năm mới vì thế không chỉ bắt đầu bằng nghi thức đếm ngược, mà bằng trải nghiệm và sự kết nối.

Công viên hoa Saigon Marina IFC tọa lạc bên sông Sài Gòn

Phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) ngày 11-2-2026, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: “Trên mảnh đất Ba Son lịch sử, tòa tháp Saigon Marina IFC đã được khánh thành vào ngày 19-8-2025 như một công trình đầu tiên của khu Trung tâm Tài chính Quốc tế. Đó không chỉ là một tòa tháp, mà là biểu tượng của sự chuyển mình – nơi quá khứ và hiện tại cùng nắm tay nhau bước vào tương lai”.

Tinh thần ấy trở thành nền tảng để công viên hoa Saigon Marina IFC được kiến tạo. Nếu Ba Son từng là điểm khởi phát những hải trình đưa thành phố hướng ra biển lớn thì hôm nay, trên cùng nền đất ấy, một hành trình mới của đô thị tài chính đang tiếp nối.

Đại diện Saigon Marina IFC cho biết, công viên hoa xuân không đơn thuần là không gian thưởng lãm mùa lễ hội mà là cách kể tiếp câu chuyện Ba Son bằng tinh thần của hiện tại. Ở đó, ký ức trở thành nội lực cho một chu kỳ phát triển mới.

Theo đó, công viên hoa được kiến tạo như một hành trình dẫn dắt – nơi di sản, khát vọng và tương lai lần lượt hiện ra qua ngôn ngữ của cảnh quan và nghệ thuật sắp đặt. Hình tượng Thần Bạch Mã xuất hiện xuyên suốt như biểu trưng của sự khai mở và dẫn lối, đồng hành cùng những chuyến đi vượt qua giới hạn quen thuộc, từ lịch sử đến hiện tại.

Hành trình mở ra tại Miền Khởi Nguyên, gợi nhắc ký ức Ba Son bằng sự tiết chế và chiều sâu. Nhịp điệu không gian được tổ chức chậm rãi, tạo nên một khoảng lắng giữa mùa xuân – nơi con người nhìn lại để thấu hiểu nền móng đã làm nên sức bền của thành phố hôm nay.

Không gian mở rộng, dẫn vào Con đường Khát Vọng – nơi thành phố hiện diện với tinh thần linh hoạt và không ngừng tái định nghĩa mình

Rời miền ký ức, không gian chuyển mình sang Con đường Khát Vọng – phần sống động nhất của hành trình thưởng lãm. Tại đây, thành phố hiện diện đúng với tinh thần linh hoạt, cởi mở và không ngừng tái định nghĩa chính mình. Hoa, nghệ thuật đương đại và ánh sáng hòa vào dòng người, tạo nên cảm giác về một đô thị đang vươn mình mạnh mẽ với nhịp bước dứt khoát và đầy tự tin.

Vùng đất Vinh Hoa – không gian của ánh sáng và độ mở, gợi hình dung về một tương lai thịnh vượng

Khi nhịp bước đạt đến cao trào, Vùng đất Vinh Hoa mang đến một tầng không gian của ánh sáng và độ mở. Nếu quá khứ là nền móng và hiện tại là động lực thì nơi đây là tầm nhìn. Ánh sáng trở thành ngôn ngữ chủ đạo, gợi ra một tương lai thịnh vượng được kiến tạo từ tích lũy, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn. Đây không chỉ là điểm kết của hành trình thưởng lãm, mà còn là hình dung về một chu kỳ phát triển mới của thành phố – bắt đầu từ lịch sử, được thúc đẩy bởi nội lực và hướng ra những chân trời rộng lớn hơn.

Trong mạch chuyển động liên tục ấy, Vòng xoáy Tâm Thức xuất hiện như sự kết tinh của toàn bộ hành trình. Đường xoắn ốc ánh sáng lấy cảm hứng từ biểu tượng Saigon Marina IFC biểu trưng cho một dòng chảy không điểm đầu – không điểm kết, nơi ký ức và tương lai liên tục đan xen rồi tái cấu trúc trong nhịp chuyển động ba chiều. Khi bước qua và đi quanh tác phẩm, người xem không chỉ thưởng lãm một công trình nghệ thuật công nghệ cao, mà như đang bước vào chính vòng xoáy phát triển của đô thị.

Công viên hoa Saigon Marina IFC thu hút nhiều gia đình đến tham quan, thưởng lãm

Đặc biệt, khi thời khắc Giao thừa đến gần, Saigon Marina IFC bước vào một nhịp điệu khác. Không gian bên sông dần chuyển mình thành một sân khấu ánh sáng khổng lồ, nơi âm nhạc, công nghệ và nghệ thuật hỏa thuật hòa quyện trong một đại tiệc thị giác mang tầm vóc quốc tế.

Từ đỉnh cao của tòa tháp 55 tầng, những tầng ánh sáng sẽ lần lượt được “kích hoạt”, tạo nên một bản giao hưởng của pháo hoa giữa bầu trời đêm. Các hiệu ứng đa lớp, đa hướng lan theo thân tháp, vươn cao rồi bung nở, khiến đường chân trời thành phố bừng sáng trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Âm nhạc lan trên mặt nước, ánh sáng phản chiếu xuống dòng sông Sài Gòn, không gian di sản Ba Son hòa cùng nhịp sống hiện đại – tất cả hội tụ trong một khoảnh khắc duy nhất. Đó không chỉ là màn đếm ngược, mà là giây phút thành phố cùng hướng về tương lai, nơi khát vọng được thắp sáng bằng nghệ thuật và công nghệ.

Saigon Marina IFC – tâm điểm Countdown chào đón năm mới 2026

Trong toàn bộ trải nghiệm ấy, Saigon Marina IFC không chỉ là điểm đến đêm Giao thừa mà hiện diện như một trung tâm tài chính đang định hình. Khi ánh sáng khép lại bầu trời đêm cuối năm, hành trình hướng ra biển lớn của thành phố cũng được khởi động thêm một lần nữa – bằng nội lực kế thừa từ di sản và tầm nhìn cho tương lai.