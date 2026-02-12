Sắc xuân rực rỡ trong lễ khai mạc Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”

Tối 12-2, tại sân khấu chính trên tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông (phường Phú Định, TPHCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức lễ khai mạc Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền . Chợ hoa xuân diễn ra từ ngày 2-2 đến ngày 15-2-2026.

Ca sĩ Cẩm Ly biểu diễn bài hát "Xuân quê tôi". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM… cùng đại diện các đơn vị tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long; đại diện các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TPHCM và đông đảo nhân dân thành phố cùng du khách quốc tế. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đã phát biểu và đánh trống khai mạc Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền là hoạt động văn hóa truyền thống đặc trưng mỗi dịp tết đến xuân về, gắn liền với đời sống sinh hoạt và giao thương của cư dân vùng sông nước Nam bộ. Không gian Trên bến dưới thuyền tái hiện sinh động hình ảnh chợ tết xưa với bến nước, dòng kênh, trở thành không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc, trải dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tuyến đường Bình Đông. Chợ hoa xuân đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách và là điểm hẹn văn hóa - du lịch đặc sắc, nơi hội tụ các giá trị truyền thống, kết nối ký ức tết Việt với nhịp sống đô thị sôi động và hiện đại.

NSƯT Vân Khánh biểu diễn trong hoạt cảnh "Mạch nguồn âm nhạc". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chợ hoa xuân năm nay diễn ra phong phú, đa dạng với nhiều nội dung: biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử trên ghe bầu di chuyển dọc kênh Tàu Hủ; biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại; hơn 500 lô kinh doanh các loại hoa tết, bonsai, trái cây, rau củ, mặt hàng OCOP, các sản phẩm đặc trưng vùng miền...

Tiết mục hòa tấu "Khúc giao xuân". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài ra, Chợ hoa xuân còn có các không gian nghệ thuật như: cụm tiểu cảnh Phú Định nghênh xuân (đường Nguyễn Văn Của) với các mô hình linh vật năm Bính Ngọ, ghe tàu đầy ắp hàng hóa và hoa xuân; không gian Gốm Hoa thiết kế hài hòa giữa hoa kiểng và sản phẩm gốm thủ công; không gian Ngôi Nhà chung giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của các vùng miền; không gian trải nghiệm gói và nấu Bánh Tét Trà Cuôn...

NSND Bạch Tuyết biểu diễn bài tân cổ "Tình thắm duyên quê". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại sân khấu chính, chương trình nghệ thuật khai mạc Chợ hoa xuân do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TPHCM thực hiện đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với các tiết mục ca múa: Mùa xuân mã đáo - Vó ngựa trời Nam, Tết đón xuân về, Lý Bập Bòng Bong - Lý cây bông, Thuyền hoa, Xuân quê tôi, Thanh âm đất trời, Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền... với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Cẩm Ly, Kyo York, Rapper Tăng Minh Phụng, Jack Long, Phương Ý, nhóm MTV, Lạc Việt, Nhật Nguyệt...

Tiết mục "Vó ngựa trời Nam". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp nối sau nghi thức khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM thực hiện, được dàn dựng thành 3 chương: Phù sa di sản, Di sản hòa điệu, Bến ngọc vươn xa, lần lượt biểu diễn các tiết mục ca múa đặc sắc.

Nhóm MTV và nhóm Nhật Nguyệt biểu diễn ca khúc "Tết đón xuân về". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các NSND Bạch Tuyết, Thanh Tuấn, Hữu Quốc, Thanh Ngân, Tấn Giao, NNND Thanh Tuyết; các NSƯT Vân Khánh, Lê Tứ, Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi, các NNƯT Ngọc Đặng, Thanh Mai, Hà Thu, Minh Đức, Ngọc Kiều Oanh; các ca sĩ Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Cho Hae Ryong, nhóm Vstar, CLB Đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM, Ban nhạc Đờn ca tài tử TPHCM, Vũ đoàn Phương Việt...

>> Một số tiết mục biểu diễn trong chương trình khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Clip: THÚY BÌNH

Tiết mục "Mùa xuân mã đáo - Vó ngựa trời Nam"

NSƯT Ngọc Đợi biểu diễn bài "Dạ cổ hoài lang"

THÚY BÌNH