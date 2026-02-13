Đường sách tết đậm bản sắc Việt

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22-2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) đánh dấu một cột mốc mới về quy mô khi diễn ra cùng lúc tại 3 địa điểm, với không gian đậm nét văn hóa xuân.

Đa dạng hoạt động

Cùng với Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội Đường sách tết sau 16 năm tổ chức (từ năm 2010) đã trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân, du khách mỗi khi đến với TPHCM vào những ngày tết cổ truyền. Năm nay, Lễ hội Đường sách tết lần đầu tiên được tổ chức tại 3 không gian gồm: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).

Sạp báo Xuân tại Đường sách TPHCM dịp Tết Bính Ngọ 2026. ẢNH: TAM NGUYÊN

Ngoài hàng chục ngàn đầu sách báo, tại lễ hội còn có các hoạt động văn hóa đặc sắc như: triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm “TPHCM - Thành phố đô thị đáng sống” với các xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh về các thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị của TPHCM sau sáp nhập; trưng bày chủ đề kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), tiến tới chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; trải nghiệm sách điện tử, sách nói, trí tuệ nhân tạo; giao lưu với các tác giả nổi tiếng; dự các workshop về sách và văn hóa đọc...

Ở mỗi địa điểm, Đường sách tết có những nét riêng độc đáo, như ở Công viên thành phố mới có thêm góc ông đồ cho chữ, sân chơi đọc sách và kể chuyện dành cho thiếu nhi; tại khu vực Nhà Truyền thống cách mạng tập trung vào các tư liệu về truyền thống đấu tranh ở địa phương, thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển đảo, du lịch biển…

Độc đáo không gian văn hóa “vệ tinh”

Bên cạnh Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, tại các Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn) và Đường sách Thủ Đức (phường Hiệp Phú) cũng có nhiều hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Tại Đường sách TPHCM, từ nay đến ngày 24-2, diễn ra Hội Sách chào Xuân Bính Ngọ, du khách sẽ được thưởng lãm đa dạng các dòng sách tết, sách văn hóa, lịch sử và các sản phẩm quà tặng tri thức phù hợp để làm quà biếu ý nghĩa đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động "Bức tường tương tác", nơi du khách có thể gửi gắm những lời chúc và ước nguyện cho một năm mới bình an. Trong thời gian này, tại đây còn duy trì “Sạp báo Xuân” với hình thức không người bán. Bạn đọc có thể tự chọn và thanh toán với mức đồng giá 50.000 đồng/tờ. Toàn bộ số tiền bán báo sẽ được dùng để hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Vào mùng 1 tết, tại cả 3 địa điểm tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra chương trình lì xì sách tết thông qua các "ATM sách miễn phí". Đây là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần chia sẻ sách trong cộng đồng, giúp bạn đọc tiếp cận với nhiều đầu sách hay, ý nghĩa.

Trong khi đó, tại Đường sách Thủ Đức diễn ra không gian triển lãm chuyên sâu với chủ đề “Tết ấm áp - Xuân yêu thương”, trưng bày các tác phẩm viết về phong tục và văn hóa đón tết đặc trưng của các vùng miền, kéo dài đến ngày 24-2. Khu vực sân khấu A sống động với triển lãm tranh “Xuân về trong nét vẽ xanh” của các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở đoạt giải qua các năm, thể hiện góc nhìn rạng rỡ của thế hệ trẻ về mùa xuân.

Hoạt động tại Đường sách TPHCM và Đường sách Thủ Đức được xem như là những không gian văn hóa “vệ tinh” quan trọng, hưởng ứng mạnh mẽ chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” từ Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Qua đó, góp phần làm đa dạng hóa bản đồ du xuân của người dân thành phố, giúp lan tỏa thông điệp về sự sum vầy và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

QUỲNH YÊN