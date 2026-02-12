Gần ba thập kỷ, ban nhạc Quả Dưa Hấu, cái tên từng gắn với ký ức thanh xuân của thế hệ 7x, 8x chính thức trở lại với live concert Bản ghi nhớ .

Quả Dưa Hấu tái hợp sau gần ba thập kỷ với live concert "Bản ghi nhớ"

Chia sẻ với báo chí chiều 12-2, ê-kíp sản xuất cho hay, Bản ghi nhớ mang tinh thần của một lời hẹn ước. Đêm nhạc không dừng ở việc tái hiện các ca khúc từng làm nên tên tuổi Quả Dưa Hấu, mà còn mở ra sự tiếp nối bằng những sáng tác mới dành riêng cho nhóm. Trong đó có Cho tôi thêm một lần, Unstopable, Cảm ơn âm nhạc.

Live concert Bản ghi nhớ diễn ra trong 2 đêm 14 và 15-3 tại Nhà hát Hồ Gươm do công ty Mars Entertainment tổ chức. Chương trình quy tụ 3 thành viên Bằng Kiều - Tuấn Hưng - Anh Tú (Tú Dưa) trên cùng sân khấu, dưới sự dàn dựng của tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh.

Thông tin “tái hợp” của nhóm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người yêu nhạc

Bên cạnh live concert, Quả Dưa Hấu phát hành EP livesession Bản ghi nhớ gồm 6 MV được đầu tư cả phần nghe lẫn phần nhìn. EP bao gồm 3 bản hit gắn với từng thành viên như Hè muộn, Mưa, Trái tim không ngủ yên và các ca khúc mới.

Ca khúc "Cảm ơn âm nhạc" của Tùng Sax viết riêng cho nhóm

Chương trình còn có sự góp mặt của 3 giọng ca nữ khách mời gồm Lệ Quyên, Minh Tuyết và Thùy Chi... Những màu sắc âm nhạc khác nhau được kỳ vọng tạo nên không gian cảm xúc đa lớp trên sân khấu trong đêm diễn tái hợp. Chuỗi dự án âm nhạc Bản ghi nhớ mở ra giai đoạn mới trong hành trình của ban nhạc từng được xem là “thần tượng” một thời.

Ra đời năm 1998, Quả Dưa Hấu từng là một trong những ban nhạc nam tiêu biểu khi nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ văn hóa thần tượng. Dù hoạt động không dài và tan rã năm 2000, nhóm vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

MAI AN