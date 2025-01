HTX Nông nghiệp TM-DV Du lịch An Phú: Đầu tư xây dựng khu du lịch Sóng Lúa

HTX Nông nghiệp TM-DV Du lịch An Phú đã đầu tư xây dựng Khu du lịch cộng đồng Sóng Lúa giai đoạn 01, với tổng diện tích 2.000m2 sẽ đưa vào sử dụng quý 01 năm 2025, với kinh phí xây dựng gần 05 tỷ đồng. Với mục đích, ý nghĩa nhằm tạo điểm đến, xây dựng mô hình gia đình nông thôn hạnh phúc cho mọi du khách, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Tam An và hơn hết là đem lại lợi ích cho các thành viên, người lao động địa phương để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống và phát triển hợp tác xã.

Sau hơn 01 năm hoạt động, Hợp tác xã thu hút được nhiều thành viên tham gia, tạo việc làm cho 20 lao động, với tổng nguồn vốn đầu tư các hoạt động lên tới 50 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, HTX Nông nghiệp TMDV Du lịch An Phú sẽ tập trung khai thác, phát triển Khu du lịch cộng đồng Sóng Lúa nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch quê hương An Nhứt, nâng tầm chất lượng sản phẩm gạo UM72 của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP 04 sao. Thành công bước đầu của HTX Nông nghiệp TMDV Du lịch An Phú được xem là động lực giúp các sản phẩm của HTX trong tỉnh nói riêng cũng như sản phẩm của Việt Nam nói chung, vươn ra thị trường thế giới.