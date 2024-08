Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia Awards 2024” chính là kết quả cho quá trình phát triển nhân sự chất lượng của Huawei Việt Nam. Chính sách nhân sự và môi trường làm việc hàng đầu là những nét đặc sắc tạo nên điểm thu hút của Huawei Việt Nam.

Huawei Việt Nam nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards.

Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (Huawei Việt Nam) đã đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” (Best Companies to Work for in Asia Awards 2024) và giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên nhất” (Most Caring Company) tại lễ trao giải HR Asia Awards 2024. Bên cạnh đó, Huawei cũng được đánh giá cao so với thị trường ở các hạng mục đặc biệt khác như “Doanh nghiệp Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập” (HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion), doanh nghiệp có “Môi trường làm việc bền vững” (HR Asia Sustainable Workplace).

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards là giải thưởng quốc tế thường niên được Tạp chí nhân sự châu Á - HR Asia tổ chức, đã và đang nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp tại 16 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam...

Tại Việt Nam, Huawei đã có 26 năm phát triển và nuôi dưỡng đội ngũ nhân viên bản địa xuất sắc và không ngừng chiêu mộ nhân tài, tạo nhiều cơ hội đào tạo hấp dẫn, cũng như chế độ lương thưởng, phúc lợi tốt so với thị trường. Huawei luôn đi theo khái niệm nhân tài “năng động, đa dạng và cởi mở”, mỗi nhân sự của Huawei được nhìn nhận một cách toàn diện từ đạo đức, giá trị, kết quả đóng góp và năng lực/kinh nghiệm.

Bà Purvis Cui, Giám đốc nhân sự của Huawei Việt Nam chia sẻ: “Huawei luôn xem nhân viên là tài sản quý báu của công ty, là yếu tố then chốt tạo nên thành công cho Huawei Việt Nam. Do đó, chúng tôi không ngừng phát triển, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự phát triển. Đặc biệt, chúng tôi cũng dành cơ hội và sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ GenZ như các chương trình đào tạo riêng biệt cho từng vị trí, cơ hội đào tạo và giao lưu với các nhân viên Huawei tại nước ngoài, ưu tiên trao cơ hội tăng lương, thăng tiến cho các bạn trẻ xuất sắc, tổ chức các cuộc thi hướng tới thế hệ trẻ, chú ý đến việc mang lại cơ hội cho các bạn GenZ thể hiện bản thân”.

KIM THANH