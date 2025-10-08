Huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp đỡ người dân vùng lũ, lụt

Ngày 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Bộ Công an có công điện gửi công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung phòng chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc bộ.

Công điện của Bộ Công an gửi 17 đơn vị nghiệp vụ và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự công an các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, yêu cầu các lực lượng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường cho cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, bị ngập lụt nghiêm trọng để hỗ trợ người dân.

Các lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân, không để người dân đói khát.

Lực lượng công an phối hợp giúp đỡ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên

Cùng với đó, tìm kiếm người còn mất tích, cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt, bị cô lập và cứu chữa người bị thương; hướng dẫn, phân luồng tại các địa bàn xung yếu để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện lưu thông trên đường, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của người dân và công tác cứu trợ, nhất là các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, mất an toàn nền đường, hành lang giao thông; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Công điện của Bộ Công an cũng đề nghị các lực lượng và công an địa phương trên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, phòng chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đưa 2 cụ già trên 80 tuổi ra khỏi khu vực ngập lụt ở phường Tích Lương

Công điện yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết; hạn chế thiệt hại tài sản của người dân. Các lực lượng phối hợp với chính quyền rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, để chủ động di dời, sơ tán dân (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, triển khai công tác hộ đê, an toàn đê điều, hồ đập bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Trong công điện, Bộ Công an yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, dọn dẹp vệ sinh, ổn định hoạt động của người dân, cơ sở làm việc của lực lượng công an; Tổng công ty Viễn thông MobiFone đảm bảo chất lượng, an toàn về thông tin tín hiệu và liên lạc công an nhân dân…

ĐỖ TRUNG