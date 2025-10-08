Lạng Sơn: Hàng ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo thiệt hại nặng sau bão số 11 với hàng ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 2.000 người ứng cứu, sơ tán người dân…

Trưa 8-10, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại do mưa lũ lịch sử, công tác khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra, đặc biệt là sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Những đứa trẻ ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) phải sơ tán lên nóc nhà để chờ cứu trợ. Ảnh: NÔNG LOAN

Theo ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi ở Lạng Sơn ngập sâu, sạt lở và cô lập. Tổng cộng có gần 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng (trong đó, 4 nhà sập, 63 nhà sạt lở đất, hàng ngàn nhà khác ngập từ 30cm đến 2m). Các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thất Khê, Tràng Định bị ngập nặng nhất.

Nước lũ mênh mang ở xã Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: NÔNG QUỐC TRỌNG

Ngoài thiệt hại nhà cửa, hơn 1.000ha hoa màu bị ngập, 80ha cây ăn quả gãy đổ, 4ha rừng bị hư hại. 9 trường học bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông tê liệt với 153 điểm sạt lở, 20.000m³ đất đá tràn xuống đường. Mưa lũ còn gây mất điện, gián đoạn viễn thông ở nhiều khu vực.

Sáng 8-10, nhiều ngôi nhà ở xã Hữu Lũng vẫn ngập nước

Trung tâm Y tế xã Hữu Lũng sáng 8-10

Đáng chú ý, tại xã Tân Tiến xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, khiến 23 hộ dân (101 người) bị ảnh hưởng. Nhờ sơ tán kịp thời nên không có thiệt hại về người. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng ở tỉnh Lạng Sơn được huy động sơ tán người dân ra khỏi vùng nước lũ

Lực lượng chức năng ở tỉnh Lạng Sơn trắng đêm cứu hộ người dân

Nhiều nơi mất điện, công tác cứu hộ rất khó khăn

Để ứng phó, tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 2.000 người gồm 455 cán bộ và chiến sĩ quân đội, 1.150 dân quân tự vệ, 750 công an… cùng hàng chục phương tiện như xuồng, ô tô, máy xúc. Các đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, hỗ trợ người dân sơ tán và cung cấp nhu yếu phẩm.

Hôm nay, các lực lượng chức năng đang cùng nhân dân khẩn trương dọn đất đá, khôi phục giao thông, kiểm tra an toàn hồ đập và tiếp tế cho vùng bị cô lập.

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để giúp người dân ở địa phương này sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

PHÚC VĂN