Hà Nội báo động cấp 3 do lũ trên sông Cà Lồ

Ngày 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã phát lệnh báo động 3 do lũ trên sông Cà Lồ. Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện khẩn yêu cầu triển khai ngay biện pháp phòng, chống lũ theo cấp báo động, đặc biệt chú trọng rà soát khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, vào rạng sáng cùng ngày, mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đo được 8,04m, vượt báo động 3. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã phát lệnh báo động 3, áp dụng đối với các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài; yêu cầu các đơn vị, lực lượng tại địa bàn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống lũ theo cấp báo động 3, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình trọng yếu.

Chính quyền xã Thư Lâm (TP Hà Nội) huy động lực lượng tập trung hộ đê, ứng phó lũ lớn trên sông Cà Lồ vào sáng 8-10

Cùng với đó, vào sáng nay, mực nước tại nhiều sông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục ở mức cao. Trong đó, sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 6,74m (trên báo động 2 là 0,24m); sông Tích tại Vĩnh Phúc đạt 7,62m (dưới báo động 3 là 0,38m); sông Cầu tại Lương Phúc đạt 8,76m (trên báo động 3 là 0,76m); sông Cà Lồ tại Mạnh Tân đạt 8,4m (trên báo động 3 là 0,4m). Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ tiếp tục lên, sông Bùi và sông Tích biến đổi chậm theo xu thế tăng.

Các khu vực trũng thấp, bãi bồi, ven sông có nguy cơ ngập sâu 0,2-0,6m, có nơi trên 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông và mất an toàn tại các tuyến đê xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức 2.

Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt trên địa bàn thành phố

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có Công điện số 17/CĐ-UBND yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương triển khai ngay biện pháp phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó đặc biệt chú trọng rà soát khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, nhất là người già, trẻ em, người yếu thế ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết.

Công điện cũng yêu cầu, các đơn vị, địa phương phải sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, đặc biệt lưu ý các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ, nơi đang xảy ra lũ lớn và đã từng có sự cố trong những năm gần đây; bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí xảy ra sự cố, nhưng chưa được khắc phục; các đoạn đê sát sông có nguy cơ rò rỉ, mất an toàn.

“Yêu cầu các địa phương bằng mọi biện pháp tiếp cận khu vực bị ngập sâu, chia cắt để cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, khát”, công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ rõ.

NGUYỄN QUỐC