Huy động tối đa nhiệt điện, năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thủy điện

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: VGP

Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương), tính từ đầu năm đến nay, phụ tải tiêu thụ điện quốc gia tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phụ tải miền Bắc tăng 9,9%; miền Trung là 8,3% và miền Nam là 12,7%. Theo các chuyên gia điện lực, phụ tải tiêu thụ tăng trưởng cao nhất ở TPHCM và miền Nam, một phần là do nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng điện cao.

Đại diện Cục Điều tiết điện lực cũng cho biết, trong tuần từ ngày 4 đến 10-3, công suất cực đại đạt giá trị lớn nhất (đạt 43.045,9MW) từ đầu năm đến nay và lớn hơn so với công suất cực đại cùng thời kỳ năm 2023. Luỹ kế sản lượng phụ tải điện quốc gia từ đầu tháng 3 đến nay đạt hơn 8 tỷ kWh, từ đầu năm đến nay đạt 51,8 tỷ kWh.

Trong bối cảnh phụ tải tiêu thụ tăng cao nhưng nguồn nước về các hồ thủy điện ở cả ba miền đều khan thiếu (nhất là miền Bắc), hiện nay đơn vị điều độ điện lực đang phải huy động tối đa nguồn nhiệt điện than và năng lượng tái tạo để tạo “khoảng thời gian nghỉ” cho các nhà máy thủy điện tranh thủ tích nước.

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sản lượng huy động trung bình ngày trong tuần qua của nhiệt điện than đạt khoảng 509,8 triệu kWh (cao hơn 10,3 triệu kWh so với kế hoạch tháng 3). Hiện tại đã huy động toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than khả dụng trên hệ thống. Không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than.

Tuy nhiên, từ ngày 9-3 đến nay, riêng Nhà máy điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải mở rộng giảm công suất phát để tiết kiệm than nhằm duy trì lượng tồn kho tối thiểu. Nhà máy điện BOT Vân Phong 1 (vận hành thương mại từ ngày 24-1-2024) cũng đang được huy động theo nhu cầu hệ thống và để đảm bảo bao tiêu quy định trong hợp đồng mua bán điện. Trong tuần qua, năng lượng tái tạo được huy động ở mức cao với sản lượng trung bình ngày đạt 118,3 triệu kWh (cao hơn 7,5 triệu kWh so với kế hoạch tháng 3).

Tính tổng thể về cơ cấu nguồn, tuần qua, tỷ lệ huy động cao nhất là nhiệt điện than (509,8 triệu kWh/ngày); tiếp đến là năng lượng tái tạo (118,3 triệu kWh/ngày); thủy điện huy động khoảng 103,5 triệu kWh/ngày và sau cùng là nhiệt điện khí đạt khoảng 80,5 triệu kWh/ngày.

VĂN PHÚC