Thủy điện “than phiền” quá nhiều lần phải “tắt - mở” tổ máy

Theo ông Khương Thế Anh, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, hiện nay, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sơn La là 329m3/giây, chỉ đạt 72% so với trung bình nhiều năm và chỉ bằng 86,46% so với cùng kỳ năm 2023; còn tại hồ thủy điện Lai Châu là 169m3/giây, đạt 64,14% so với trung bình nhiều năm và bằng 94,2% so với năm 2023.

Đoàn công tác của Cục Điều tiết điện lực kiểm tra và làm việc tại Công ty Thủy điện Sơn La ngày 5-3. Ảnh: BCT

Mặc dù vậy, ông Khương Thế Anh khẳng định, đến thời điểm này, kế hoạch sản xuất, cung cấp điện cho hệ thống vẫn được đảm bảo và đã sẵn sàng cho các tháng mùa khô, mùa hè; đồng thời các hồ đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về định hướng khai thác tối ưu và tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc trong các tháng đầu năm.

Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La trình bày tình hình cung ứng điện với đoàn công tác của Bộ Công thương ngày 5-3. Ảnh: BCT

Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La đã phản ánh tình trạng hiện nay, đang tồn tại bất cập về hoạt động điều tần và điều áp từ các nhà máy thủy điện ở Sơn La và Lai Châu để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Cụ thể, từ khi nguồn năng lượng tái tạo đưa vào vận hành ngày càng nhiều (mà nguồn này lại không ổn định theo giờ hoặc ngày) nên 9 tổ máy có công suất lớn của 2 nhà máy phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ điều tần và điều áp, đã ảnh hưởng đến độ ổn định của thiết bị công nghệ.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Ảnh: WEBSITE NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Nếu năm 2016 số lần khởi động và tạm dừng (nghỉ) các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Sơn La là 1.276 lần thì trong năm 2023 vừa qua, con số này đã lên tới 2.936 lần. Tương tự, tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu cũng có tới 2.518 lần trong năm 2023, trong khi năm 2016 chỉ có 414 lần.

Do đó, lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La đề nghị Bộ Công thương yêu cầu các nhà máy điện ngoài EVN tham gia vào việc điều chỉnh tần số sơ cấp (nhằm giảm số lần khởi động và dừng tại các tổ máy của các nhà máy thủy điện thuộc EVN).

VĂN PHÚC