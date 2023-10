ICAEW trao bằng Chartered Accountant và chứng chỉ CFAB tại TPHCM

Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa trao Bằng Kế toán công chứng (ICAEW Chartered Accountant - ACA), Chứng chỉ Quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business - CFAB), cùng Danh vị Chuyên gia kinh doanh và tài chính (ICAEW Business and Finance Professional - BFP) cho các hội viên và học viên tại TPHCM.