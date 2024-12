Imagine Dragons, Binz, Soobin, HIEUTHUHAI khuấy động "8WONDER Winter 2024"

8WONDER Winter 2024 mang đến đại nhạc hội đã phần nghe - hoành tráng phần nhìn

Tối 8-12, siêu nhạc hội quốc tế 8WONDER Winter 2024 diễn ra tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park TPHCM (TPThủ Đức, TPHCM).

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao của ban nhạc Imagine Dragons - chủ nhân danh giá của giải thưởng Grammy và nhiều đĩa bạch kim, với Fire In These Hills, Thunder, Bones, Take me to the beach, Bad Liar, Demons, Radioactive…

Imagine Dragons

Dan Reynolds

Daniel Wayne Sermon

Ben McKee

Màn trình diễn của Imagine Dragons kết thúc bằng màn pháo hoa ấn tượng. Dan Reynolds bày tỏ: "Tôi yêu Việt Nam!”.

Video trình diễn của Imagine Dragons

Cộng hưởng với tượng đài nhạc Rock thế giới là những màn trình diễn bùng cháy của dàn sao trẻ V-Pop: Binz, Soobin, Chi Pu, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Manbo, Hunrrykng.

Trong đó, “hoàng tử Ballad" Soobin với giọng ca và lối trình diễn đa sắc “đốt cháy” sân khấu cùng những bản hit đình đám: Beautiful monster, Giá như.

Luôn là một trong những cái tên đình đám nhất làng rap Việt, sự xuất hiện của Binz khiến khán giả hào hứng. Anh thể hiện ca khúc Big city boy, Hồn lỡ sa vào.

Là hai "Anh tài toàn năng" từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Binz và Soobin kết hợp trình diễn ca khúc BlackJack trong đêm nhạc này.

Soobin

Soobin

Soobin song ca Binz

Binz diễn những bản rap “triệu view”

Video Soobin trình diễn đánh trống

Chi Pu khiến khán giả đứng ngồi không yên trước khả năng vũ đạo, trình diễn chuyên nghiệp. Cô hát Talk to me, Finding you, Đóa hoa hồng và cảm ơn khán giả.

Chi Pu

Nhóm nhạc trẻ Gerdnang gồm HIEUTHUHAI, Hurrykng, Manbo “phá đảo” sân khấu cùng những bản rap bắt tai, cực chất...

HIEUTHUHAI mang đến bản hit Ngủ một mình, Vệ tinh. Hurrykng hát bản rap Chưa phải là yêu. Cả hai còn cùng thể hiện bản hit Kim phút kim giờ trong Anh trai say hi.

Tiếp nối, HIEUTHUHAI, Hurrykng cùng Manbo diễn 3 ca khúc Mamma Mia, Walk, Hẹn em dưới ánh trăng. Họ còn tặng quà noel sớm cho khán giả là những chú tuần lộc nhồi bông dễ thương.

HIEUTHUHAI

Hurrykng

Manbo

HIEUTHUHAI và Hurrykng hát "Kim phút kim giờ"

Video HIEUTHUHAI, Hurrykng, Manbo trình diễn "Walk"

Quang Hùng MasterD mang đến 8WONDER Winter 2024 hai ca khúc đình đám Thuỷ triều, Tình đầu quá chén.

Anh còn trình diễn ca khúc mới Ngày trong xanh (ra ngày từ 20-11). Giọng hát live tốt, khả năng làm chủ sân khấu giúp anh ghi điểm với khán giả.

Quang Hùng MasterD khuấy động bầu không khí lễ hội

DJ Mie trình diễn

8WONDER Winter 2024 lần đầu tiên mang định nghĩa supershow đến Việt Nam với quy mô hoành tráng, đa dạng hoạt động trải nghiệm từ nhạc hội đến lễ hội, cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu trong và ngoài nước. 8WONDER Winter được kỳ vọng xác lập kỷ lục “Chuỗi lễ hội giáng sinh và nhạc hội quy mô lớn nhất Việt Nam”.

