Indonesia, Malaysia cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19

Tuần lễ từ ngày 3 đến 9-12, số ca mắc Covid-19 ở Malaysia đã tăng lên gấp đôi và nguyên nhân là do người dân di chuyển giữa các bang trong kỳ nghỉ lễ cuối năm và thời tiết đang thay đổi. Ảnh: Straits Times

Người đứng đầu Bộ phận Giám sát, dịch tễ học và tiêm chủng thành phố Jakarta của Indonesia, bà Ngabilah Salma kêu gọi người dân bình tĩnh và tiếp tục áp dụng các biện pháp tự bảo vệ khi thực hiện các hoạt động ngoài trời. Chính quyền thành phố Jakarta cũng kêu gọi người dân hoàn thành đợt tiêm chủng tăng cường lần thứ 4 và phát hiện sớm Covid-19 trong các nhóm dễ bị tổn thương, gồm người cao tuổi, những người chưa tiêm chủng và những người mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ, mắc các bệnh thận mãn tính, ung thư, HIV/AIDS và bệnh lao.

Bà Salma cho biết, dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao do các hoạt động du lịch, tham quan tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Bên cạnh đó, số ca mắc Covid-19 cũng tăng đột biến trong thời điểm chuyển giao mùa khiến hệ miễn dịch suy giảm.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia (MOH) đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3 ngừa Covid-19, đặc biệt là với các nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao sau khi số ca nhiễm tăng mạnh trong những tháng gần đây.



Theo số liệu báo cáo cho tuần lễ từ ngày 3 đến 9-12, số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 12.757 ca so với 6.796 ca của tuần trước đó. MOH nhận định nguyên nhân số ca mắc tăng vọt là do người dân di chuyển giữa các bang trong kỳ nghỉ lễ cuối năm và thời tiết đang thay đổi, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở những nơi đông người, những người có kết quả xét nghiệm dương tính và có triệu chứng nên tự cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, nhà chức trách sẽ triển khai các biện pháp can thiệp thích hợp trong sàng lọc tại các điểm nhập cảnh.

HẠNH CHI