Kai Đinh lần đầu thử sức với nhạc phim

Ca khúc nhạc phim thứ hai của bộ phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" - "Con cũng thương mẹ mà", là lời bộc bạch của người con dành cho mẹ, đây cũng là lời hồi đáp dành cho tâm tư của người mẹ trong MV "Lần đầu làm mẹ", bản nhạc phim đầu tiên của bộ phim này.

Ca khúc được sáng tác bởi Kai Đinh, Eliot, thể hiện bởi Kai Đinh và gương mặt trẻ VinaHuy.

Kai Đinh và gương mặt trẻ VinaHuy

Đây là lần đầu tiên Kai Đinh thực hiện toàn bộ phần âm nhạc và đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho cả một dự án điện ảnh, Kai Đinh bày tỏ dự án lần này là hành trình thú vị nhưng cũng đầy thử thách khi tất cả phần âm nhạc, bao gồm cả hậu kỳ được làm trong thời gian vỏn vẹn 20 ngày.

Hình ảnh trong MV

Với ca khúc Con cũng thương mẹ mà, Kai Đinh chia sẻ: "Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong bài hát này đó là một góc nhìn từ phía của những đứa trẻ luôn nỗ lực và cố gắng hết sức, nhưng đôi khi cuộc sống lại không diễn ra như ta mong muốn" và "Hẳn là đối với bất kỳ chàng trai nào, việc thể hiện những cảm xúc yếu đuối và áp lực của bản thân với mẹ là điều chẳng dễ dàng".

Con cũng thương mẹ mà thuộc thể loại rock ballad/alternative rock, vốn không phải là thể loại quen thuộc của Kai Đinh, nên cũng có nhiều khó khăn trong khâu sản xuất.

Phim điện ảnh Phá đám: Sinh nhật mẹ do giám chế - đạo diễn Nguyễn Thanh Bình cùng Bột Creative Hub thực hiện, phim thuộc thể loại hài kịch đen, tiếng cười lẫn trong những cảm xúc chua chát và châm biếm, đưa khán giả đến một đám tang “độc lạ” nhất của điện ảnh Việt.

Giám chế - đạo diễn Nguyễn Thanh Bình cùng NSƯT Ái Như, Tín Nguyễn

Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Ái Như, NSƯT Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An, Tín Nguyễn, Hoàng Phi, Xuân Nghị...

