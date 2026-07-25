Thông tin kinh tế

Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh ngày 25-7-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: 7D7
Mở thưởng ngày 25-7-2026

GIẢI TRÚNG
 CÁC VÉ MANG SỐ
Giải tám: 100.000đ
 01
Giải bảy: 200.000đ
 037
Giải sáu: 400.000đ
 1786 - 6853 - 1870
Giải năm: 1.000.000đ
 1716
Giải tư: 3.000.000đ
 70572 - 55859 - 00822 - 20501 - 77680 - 81233 - 80148
Giải ba: 10.000.000đ
 47947 - 26122
Giải nhì: 15.0000.000đ
 10883
Giải nhất: 30.000.000đ
 45291
Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
 304240
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
 Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: 6.000.000đ
 Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
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Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh

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