Kết quả Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh ngày 25-7-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: 7D7
Mở thưởng ngày 25-7-2026
| GIẢI TRÚNG
| CÁC VÉ MANG SỐ
| Giải tám: 100.000đ
|01
| Giải bảy: 200.000đ
|037
| Giải sáu: 400.000đ
|1786 - 6853 - 1870
| Giải năm: 1.000.000đ
|1716
| Giải tư: 3.000.000đ
|70572 - 55859 - 00822 - 20501 - 77680 - 81233 - 80148
| Giải ba: 10.000.000đ
|47947 - 26122
| Giải nhì: 15.0000.000đ
|10883
| Giải nhất: 30.000.000đ
|45291
| Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
|304240
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh