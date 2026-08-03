Kết quả Xổ số kiến thiết ĐỒNG THÁP ngày 3-8-2026

Từ ngày 24 đến 30-07-2026, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã chi trả thưởng cho 180.728 vé xổ số truyền thống với tổng số tiền hơn 84,84 tỷ đồng. Đáng chú ý, địa phương may mắn trúng giải Đặc biệt trong tuần là tỉnh Vĩnh Long. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền lũy kế trả thưởng của công ty đã đạt hơn 2.253,94 tỷ đồng