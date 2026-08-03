Kết quả Xổ số kiến thiết ĐỒNG THÁP ngày 3-8-2026

| GIẢI TRÚNG
| CÁC VÉ MANG SỐ
| Giải tám: 100.000đ
| 61
| Giải bảy: 200.00đ
| 511
| Giải sáu: 400.000đ
| 3031
3246
5685
| Giải năm: 1.000.000đ
| 2458
| Giải tư: 3.000.000đ
| 98361
33249
35157
94637
23162
21222
01822
| Giải ba: 10.000.000đ
| 52305
66557
| Giải nhì: 15.0000.000đ
| 77306
| Giải nhất: 30.000.000đ
| 28607
| Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
| 409865
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Từ ngày 24 đến 30-07-2026, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã chi trả thưởng cho 180.728 vé xổ số truyền thống với tổng số tiền hơn 84,84 tỷ đồng. Đáng chú ý, địa phương may mắn trúng giải Đặc biệt trong tuần là tỉnh Vĩnh Long. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền lũy kế trả thưởng của công ty đã đạt hơn 2.253,94 tỷ đồng