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Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả Xổ số kiến thiết ĐỒNG THÁP ngày 3-8-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: V31
Mở thưởng ngày 3-8-2026

GIẢI TRÚNG
 CÁC VÉ MANG SỐ
Giải tám: 100.000đ
 61
Giải bảy: 200.00đ
 511
Giải sáu: 400.000đ
 3031
3246
5685
Giải năm: 1.000.000đ
 2458
Giải tư: 3.000.000đ
 98361
33249
35157
94637
23162
21222
01822
Giải ba: 10.000.000đ
 52305
66557
Giải nhì: 15.0000.000đ
 77306
Giải nhất: 30.000.000đ
 28607
Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
 409865
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
 Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: 6.000.000đ
 Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

Từ ngày 24 đến 30-07-2026, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã chi trả thưởng cho 180.728 vé xổ số truyền thống với tổng số tiền hơn 84,84 tỷ đồng. Đáng chú ý, địa phương may mắn trúng giải Đặc biệt trong tuần là tỉnh Vĩnh Long. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền lũy kế trả thưởng của công ty đã đạt hơn 2.253,94 tỷ đồng

Công ty XSKT Đồng Tháp

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