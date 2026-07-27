Kết quả XSKT TP Hồ Chí Minh ngày 27-7-2026

|GIẢI TRÚNG
|CÁC VÉ MANG SỐ
|Giải tám: 100.000đ
|80
|Giải bảy: 200.000đ
|644
|Giải sáu: 400.000đ
|0535 - 5214 - 4780
|Giải năm: 1.000.000đ
|9985
|Giải tư: 3.000.000đ
|01186 - 79553 - 77566 - 10389 - 50668 - 09692 - 66423
|Giải ba: 10.000.000đ
|45415 - 72394
|Giải nhì: 15.0000.000đ
|27362
|Giải nhất: 30.000.000đ
|83905
|Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
|578824
|Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
|Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
|Giải khuyến khích: 6.000.000đ
|Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)