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Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả XSKT ĐỒNG THÁP Ngày 27-7-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: V30
Mở thưởng ngày 27-7-2026

GIẢI TRÚNG
 CÁC VÉ MANG SỐ
Giải tám: 100.000đ
 63
Giải bảy: 200.00đ
 270
Giải sáu: 400.000đ
 4371 - 3269 - 3131
Giải năm: 1.000.000đ
 8664
Giải tư: 3.000.000đ
 69999 - 50385 - 77699 - 27526 - 31988 - 79163 - 86394
Giải ba: 10.000.000đ
 11345 - 42750
Giải nhì: 15.0000.000đ
 93478
Giải nhất: 30.000.000đ
 00917
Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
 770181
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
 Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: 6.000.000đ
 Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Công ty XSKT Đồng Tháp

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