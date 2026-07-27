Kết quả XSKT ĐỒNG THÁP Ngày 27-7-2026

|GIẢI TRÚNG
|CÁC VÉ MANG SỐ
|Giải tám: 100.000đ
|63
|Giải bảy: 200.00đ
|270
|Giải sáu: 400.000đ
|4371 - 3269 - 3131
|Giải năm: 1.000.000đ
|8664
|Giải tư: 3.000.000đ
|69999 - 50385 - 77699 - 27526 - 31988 - 79163 - 86394
|Giải ba: 10.000.000đ
|11345 - 42750
|Giải nhì: 15.0000.000đ
|93478
|Giải nhất: 30.000.000đ
|00917
|Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
|770181
|Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
|Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
|Giải khuyến khích: 6.000.000đ
|Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)