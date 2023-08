Khách du lịch tới Hà Nội tháng 8 đạt hơn 2,1 triệu lượt

Ngày 28-8, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 8, ước tính, Thủ đô Hà Nội đón 2,18 triệu lượt khách, tăng 23,1% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 382.900 lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,7% so với tháng 7; khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 10% so với tháng 7.