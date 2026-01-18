Khách Tây thích thú trải nghiệm tết xưa ở Khánh Hoà

Không gian tết cổ truyền với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi được tổ chức tại Khánh Hoà đang tạo ấn tượng với du khách quốc tế.

Chiều 18-1, Lễ hội “Tết xưa” chính thức khai mạc tại Làng nghề Nha Trang xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), kéo dài trong 45 ngày, đến hết ngày 1-3. Lễ hội tái hiện không gian tết truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làng nghề thủ công, chợ hoa, nhà cổ và khu ẩm thực... thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Du khách nước ngoài thích thú với trò chơi dân gian. Ảnh: HIẾU GIANG

Chị Sara, du khách đến từ Morocco, cho hay biết đến lễ hội qua bạn bè đồng hương. Đây là lần thứ hai chị đến Việt Nam nhưng chưa từng có dịp tìm hiểu Tết Nguyên đán. “Các trò chơi dân gian và không khí tết hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi rất vui khi được mặc áo dài và hòa vào không gian lễ hội”, chị Sara chia sẻ.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi tham gia các hoạt động tái hiện phong tục Tết Việt như xem làm tò he, nặn bánh thuẫn, tham quan chợ tết và thưởng thức các món ăn truyền thống. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc mang đậm màu sắc văn hóa.

Chị Sara, đến từ Morocco, tạo dáng bên gian nhà cổ ở làng nghề Nha Trang xưa. Ảnh: HIẾU GIANG

Bà Emma, du khách người Mỹ, cho biết không khí rộn ràng của Việt Nam những ngày giáp tết tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi. Trong dịp này, bà đã trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, chả nem và bày tỏ ấn tượng với ẩm thực tết của người Việt.

Chương trình văn nghệ dân gian tái hiện tết cổ truyền. Ảnh: HIẾU GIANG

Du khách thích thú theo dõi các hoạt động tái hiện không khí tết xưa. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc điều hành Làng nghề Nha Trang xưa, lễ hội được xây dựng với nhiều lớp nội dung, gồm phần lễ nghi tết cổ truyền; các hoạt động hội với trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, workshop làng nghề; không gian chợ hoa, chợ tết và ẩm thực ngày tết. “Lễ hội hướng đến việc tạo không gian để người dân và du khách cùng hòa mình trải nghiệm và góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống”, chị Ngọc Ánh cho biết.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết không gian làng quê yên bình tại Làng nghề Nha Trang xưa đã góp phần tái hiện sinh động các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc. Các khu làng nghề, khu ẩm thực được tổ chức đa dạng, mang đậm bản sắc, tạo điều kiện để du khách tiếp cận, trải nghiệm văn hóa bản địa một cách trực quan. Với thời gian tổ chức kéo dài, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm đến lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm du lịch đặc thù cho Khánh Hòa, nhất là đối với thị trường khách quốc tế.

Nghệ nhân trình diễn nghề dệt chiếu. Ảnh: HIẾU GIANG

Em bé nước ngoài thích thú vẽ tranh trên nón lá. Ảnh: HIẾU GIANG

Gia đình người Mỹ đi bộ trong không gian làng quê Việt Nam. Ảnh: HIẾU GIANG

Du khách nước ngoài đi chợ tết. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều bạn trẻ diện áo dài check-in chào Tết cổ truyền. Ảnh: HIẾU GIANG

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa ước đón khoảng 16,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14,4% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng 13,4%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8%. Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 77 nghìn tỷ đồng.

HIẾU GIANG