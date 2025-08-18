Ấn tượng với show diễn thực cảnh kể chuyện Nha Trang - Khánh Hòa xưa

Tối 17-8, show diễn thực cảnh “Ánh sáng huyền thoại” chính thức ra mắt tại Làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), mang đến cho khán giả hành trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần con người Nha Trang.

Trong 30 phút, chương trình gồm 5 phân đoạn được dàn dựng công phu trên sân khấu hồ sen ngoài trời. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa phương tiện – ánh sáng, âm nhạc, múa và trình diễn thực cảnh – chương trình đưa người xem ngược dòng thời gian, khám phá những lát cắt văn hóa của Nha Trang - Khánh Hòa: từ làng chài ven biển, nghề gốm Chăm, các làng nghề thủ công truyền thống đến đời sống cộng đồng các dân tộc.

Dấu ấn sâu đậm nhất trong chương trình là câu chuyện về bác sĩ Alexandre Yersin – người gắn bó cả đời với mảnh đất này. Hình ảnh ông treo ngọn đèn bão soi đường cho ngư dân giữa đêm biển cả được khắc họa đầy xúc động, trở thành biểu tượng của tri thức, tình thương và sự khai sáng.

Nhiều du khách chia sẻ cảm xúc đặc biệt sau khi thưởng thức chương trình. Chị Thanh Huyền (TPHCM) ấn tượng với phần múa dân gian kết hợp nhạc cụ truyền thống trên mặt nước, ví sân khấu như “tấm gương phản chiếu những câu chuyện huyền ảo của vùng đất Nha Trang”.

Còn anh Trung Thi (TP Đà Nẵng) nhận định: “Nếu chỉ xem qua video thì không thể cảm nhận hết sự hoành tráng và ý nghĩa mà chương trình mang lại”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc điều hành Làng nghề Nha Trang Xưa, cho biết chương trình nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần khắc họa dấu ấn văn hóa đặc trưng của Nha Trang - Khánh Hòa. “Đây sẽ là chốn bình yên để du khách tìm lại vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ trong lao động và đời sống của người dân địa phương”, bà Ánh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, “Ánh sáng huyền thoại” không chỉ là sản phẩm du lịch độc đáo mà còn truyền tải thông điệp về niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời hiện đại.

“Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm du lịch mới mẻ bên cạnh những điểm đến đã thành thương hiệu của phố biển Nha Trang. Góp phần giúp phục hồi, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống, từ đó lan tỏa, nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam đến du khách quốc tế”, ông Thắng nhận định.

Hiện nay, Làng nghề Nha Trang Xưa là điểm đến thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm quy trình chế tác các sản phẩm thủ công truyền thống, từ đó cảm nhận sâu sắc nét đẹp lao động và hồn cốt văn hóa Việt Nam.

HIẾU GIANG