Khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao năm 2024

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao cho 3 khối gồm: khối đơn vị, khối địa phương và khối tự vệ. Trong đó, khối đơn vị thi đấu 15 nội dung, khối địa phương thi đấu 21 nội dung, khối tự vệ thi đấu 3 nội dung.

Nội dung thi đấu khá toàn diện, trong đó có nhiều nội dung mới theo chỉ đạo của Quân khu. Một số môn thi đấu chính gồm: Điều lệnh đội ngũ khối, vượt vật cản, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, võ chiến đấu tay không, bắn súng...

Hội thi, hội thao sẽ diễn ra đến cuối tháng 5-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao đã trở thành truyền thống hàng năm của LLVT thành phố; qua đó phản ánh tình hình huấn luyện chiến đấu và hoạt động thể dục thể thao trong LLVT với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đặc thù của LLVT, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân; sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng giữ vững an định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, LLVT thành phố quán triệt nghiêm túc quy chế, quy định đã đề ra; xác định hội thi, hội thao là dịp để cọ xát, tranh tài; đồng thời kiểm chứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện của LLVT thành phố. Bên cạnh đó, gắn quá trình thi đấu với giao lưu, học hỏi, truyền thụ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và LLVT thành phố.

