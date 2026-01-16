Khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt

Xuyên suốt lễ khai mạc, khán giả được hòa mình vào màn nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa Mai anh đào, biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt. Chương trình đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Đà Lạt mùa xuân và chính thức công bố, giới thiệu chuỗi hoạt động của lễ hội đến người dân, du khách.

Tiết mục tái hiện về câu chuyện mai anh đào Đà Lạt gắn với vùng đất Đà Lạt

Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của một loài hoa, đồng thời kể lại câu chuyện dài về sự gắn bó giữa loài hoa đặc trưng này với lịch sử hình thành và bản sắc, văn hóa, con người cũng như nhịp sống của vùng đất cao nguyên.

Phần trình diễn của học sinh Đà Lạt tại lễ khai mạc

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phát biểu tại lễ khai mạc Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết, lễ hội này là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào năm mới của tỉnh Lâm Đồng nói chung và các địa phương trong tỉnh nói riêng. Đồng thời tiếp tục tôn vinh giá trị cảnh quan, bản sắc đặc trưng gắn với vùng đất cao nguyên Lâm Đồng và cũng là loài hoa gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành, phát triển của Đà Lạt.

Đây là lần thứ hai lễ hội được tổ chức tại Đà Lạt sau 10 năm. Các hoạt động của lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 5-2.

ĐOÀN KIÊN