Kinh tế

Du lịch

Khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt

SGGPO

Tối 16-1, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt 2026 đã chính thức khai mạc.

Xuyên suốt lễ khai mạc, khán giả được hòa mình vào màn nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa Mai anh đào, biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt. Chương trình đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Đà Lạt mùa xuân và chính thức công bố, giới thiệu chuỗi hoạt động của lễ hội đến người dân, du khách.

02abcccd5965d63b8f74.jpg
Tiết mục tái hiện về câu chuyện mai anh đào Đà Lạt gắn với vùng đất Đà Lạt

Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của một loài hoa, đồng thời kể lại câu chuyện dài về sự gắn bó giữa loài hoa đặc trưng này với lịch sử hình thành và bản sắc, văn hóa, con người cũng như nhịp sống của vùng đất cao nguyên.

5adf21cbab63243d7d72.jpg
Phần trình diễn của học sinh Đà Lạt tại lễ khai mạc
1588b6bf2317ac49f506.jpg
Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết, lễ hội này là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào năm mới của tỉnh Lâm Đồng nói chung và các địa phương trong tỉnh nói riêng. Đồng thời tiếp tục tôn vinh giá trị cảnh quan, bản sắc đặc trưng gắn với vùng đất cao nguyên Lâm Đồng và cũng là loài hoa gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành, phát triển của Đà Lạt.

Đây là lần thứ hai lễ hội được tổ chức tại Đà Lạt sau 10 năm. Các hoạt động của lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 5-2.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đà Lạt xuân 2026 Hoa mai Anh đào Loài hoa Đà Lạt Mùa xuân Lễ khai mạc Cao nguyên Tôn vinh Xuyên suốt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn