Lễ hội hoa Mai anh đào Đà Lạt kéo dài một tháng

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 15-1 đến 15-2-2026, với nhiều hoạt động phong phú, tập trung vào thời điểm hoa nở rộ – thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần.

Hồ Xuân Hương là một trong những khu vực có nhiều cây mai anh đào để người dân và du khách tham quan. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Không gian lễ hội trải rộng trên địa bàn các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt, nơi có mật độ hoa Mai anh đào dày đặc và cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt.

Trong khuôn khổ lễ hội, dự kiến tổ chức 10 chương trình chính, nổi bật như: công bố bản đồ giới thiệu điểm đến - Tour du lịch ngắm hoa mai anh đào; thưởng ngoạn hoa mai anh đào và thưởng thức cà phê miễn phí tại phân khu chức năng 18,4ha thuộc Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm; “Hoa mai anh đào trên vùng trà Cầu Đất” tại Đồi trà Cầu Đất; “Giấc mơ hoa anh đào giữa lòng thung lũng” tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu; Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc hoa anh đào” tại Công viên Xuân Hương hoặc đường Trần Hưng Đạo…

Hiện nay, hoa Mai anh đào đã bắt đầu nở lác đác tại một số khu vực ngoại ô Đà Lạt và xã Lạc Dương, hứa hẹn mùa hoa rực rỡ vào đầu năm tới.

Mai anh đào được trồng phổ biến tại Đà Lạt từ đầu những năm 2000. Đến nay, thành phố đã sở hữu quần thể hàng vạn cây, từ gốc cổ thụ đến những cây non, phân bố dọc các tuyến phố, trường học, công sở và nhiều cơ sở tôn giáo, trở thành biểu tượng mùa xuân đặc trưng của phố núi.

Mai anh đào soi bóng bên hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN