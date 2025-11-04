Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ



Với chủ đề “Rực rỡ sông trăng - Bừng sáng di sản”, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 là chương trình nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 3-11 đến ngày 5-11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Trong khuôn khổ lễ hội, có các hoạt động như: Giải Đua ghe Ngo; Lễ Cúng trăng; trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu; Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm Ocop TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025...

Sự kiện đua ghe Ngo hàng năm thu hút đông đảo người dân theo dõi

Đặc biệt, Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 có 61 đội ghe tham dự (trong đó có 8 đội ghe Ngo nữ). Đây là hoạt động thể thao truyền thống thu hút hàng trăm ngàn người dân, du khách và người hâm mộ theo dõi.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết: Oóc Om Bóc là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Lễ hội là một trong những Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

Sôi ﻿động trước giờ khởi tranh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Thông qua lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

TUẤN QUANG