Hơn 400 gian hàng tại hội chợ Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025

Từ ngày 30-10 đến 5-11, tại khu dân cư 5A, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025

Hội chợ là một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách trong chuỗi sự kiện Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP Cần Thơ, năm 2025.

Hội chợ năm nay thu hút hơn 400 gian hàng của gần 300 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP tiêu biểu đại diện cho các vùng miền.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Tại hội chợ, Ban Tổ chức còn bố trí khu vực giới thiệu sản phẩm mới, khu trưng bày sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm đạt chứng nhận quốc gia và sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương, góp phần tôn vinh những giá trị sáng tạo và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết: Hàng năm, hoạt động thương mại này thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, mua sắm trong dịp lễ này. Đây là cơ hội để quảng bá sản phẩm, kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Bên cạnh đó, hội chợ cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phân phối sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ và sàn thương mại điện tử.

