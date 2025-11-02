Văn hóa - Giải trí

Các “tay bơi nữ” sôi nổi tập luyện cho mùa giải đua ghe Ngo 2025

SGGPO

Hòa cùng không khí rộn ràng của lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, các đội ghe nữ tại khu vực đồng bào Khmer Nam bộ cũng đang miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại giải đấu lớn nhất trong năm, diễn ra tại TP Cần Thơ.

3199628624263410960.jpg
Các "tay bơi" ghe Ngo nữ đang nỗ lực tập luyện "nước rút" để chuẩn bị cho mùa giải cận kề. Ảnh: Mr Chu

Chiều xuống, tại bến sông trước chùa Ô Chum Aram Prếk Chếk (phường Ngã Năm, TP Cần Thơ), hàng chục chị em lại tập trung đều đặn xuống nước rèn thể lực và kỹ thuật. Tiếng dầm khua nước, tiếng còi hiệu lệnh và tiếng hò reo tạo nên không khí náo nhiệt, không kém phần quyết liệt so với các đội nam.

33ca56083d47b119e856.jpg
Ra sức tập luyện "nước rút" để rèn kỹ thuật và thể lực trước ngày thi đấu. Ảnh: Mr Chu
f438f4419f0e13504a1f.jpg
Hình ảnh các nữ vận động viên ghe Ngo chùa Ô Chum trong chiếc nón lá tập luyện vào mỗi chiều.
﻿Ảnh: Mr Chu

Các vận động viên nữ phần lớn là người dân tại các phum, sóc – người làm nông, công nhân, nội trợ, thậm chí có người đã lên chức bà, nhưng đều chung niềm đam mê với môn thể thao truyền thống của dân tộc. Đến hẹn lại lên, họ gác lại công việc thường nhật để tập luyện, mong đem vinh quang về cho địa phương.

01c4fcba96f51aab43e4.jpg
Theo từng tiếng còi thúc nhịp, không khí tập luyện trở nên rộn ràng, làm vang dội cả một khúc sông.
Ảnh: Mr Chu
38cf7d0916469a18c357.jpg
Các nữ vận động viên chùa Ô Chum rèn luyện kỹ thuật và thể lực. Ảnh: Mr Chu

Anh Lưu Tân, Đội trưởng đội ghe nữ chùa Ô Chum, cho biết: “Dù mỗi người đều bận việc riêng, nhưng từ hơn nửa tháng nay, đội đã nỗ lực tập luyện đều đặn để nâng cao sức bền, kỹ thuật. Đội chúng tôi từng vô địch hai mùa giải 2017 và 2022, nên chị em rất quyết tâm tái lập thành tích.”

3989052118424514628.jpg
Các cổ động viên của chị em lúc tập luyện. Ảnh: Mr Chu
IMG_9457.jpg
Tại các mùa giải, vận động viên nữ luôn thể sự tự tin, cống hiến hết mình trên đường đua dậy sóng. Ảnh: Tuấn Quang
858932f659b9d5e78ca8.jpg
Phút nghỉ ngơi sau khi miệt mài tập luyện. Ảnh: Mr Chu
a91c305d5b12d74c8e03.jpg
Tiếng cười giòn giã trong lúc tập luyện. Ảnh: Mr Chu
IMG_9485.jpg
Giải đua ghe Ngo hàng năm tại Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) quy tụ hàng ngàn vận động viên và thu hút hàng trăm ngàn người dân và du khách đến xem. Ảnh: Tuấn Quang

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 có sự tham gia của 61 đội, gồm 53 đội nam (thi đấu cự ly 1.200m) và 8 đội nữ (thi đấu cự ly 1.000m). Giải đấu diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc, từ ngày 4 đến 5-11 tại khán đài trên sông Maspero.

Lễ khai mạc sẽ tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 3-11 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Bên cạnh giải đua ghe Ngo, lễ hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc như lễ Cúng Trăng, thả đèn nước (Lôiprotip), trình diễn ghe Cà Hâu, hội chợ Ocop, ẩm thực đường phố và trò chơi dân gian.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Đua ghe Ngo Lễ hội Oóc Om Bóc tay bơi nữ sông Maspero Sóc Trăng tập luyện sôi nổi

